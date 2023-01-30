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Суконщиков Василий Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

18.05.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

Вычислено 1849 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: Суконщиков Александр Николаевич

Мать: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Мария Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суконщикова) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.

Сын: Суконщиков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Сын: Суконщиков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Хераскова (Суконщикова) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Дочь: (Суконщикова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Сын: Суконщиков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна

Смерть
18.05.1913 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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