Суконщиков Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти18.05.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суконщикова) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.
Сын: Суконщиков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Сын: Суконщиков Петр Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Хераскова (Суконщикова) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Дочь: (Суконщикова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Сын: Суконщиков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Петровна
Смерть
18.05.1913 ст.