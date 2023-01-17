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Суконщиков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: Суконщиков Василий Александрович

Мать: Суконщикова Мария Петровна

Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Жена: Суконщикова Мария Алексеевна

Еще свидетели по жениху: Коллежский секретарь НиколайАфриканович Херасков по невесте вологодский мещанин Александр Михайлович Корягин
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1909 ст.

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Сын: Суконщиков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.

Сын: Суконщиков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1915 ст.

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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