Суконщиков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Еще свидетели по жениху: Коллежский секретарь НиколайАфриканович Херасков по невесте вологодский мещанин Александр Михайлович Корягин
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1909 ст.
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Сын: Суконщиков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.
Сын: Суконщиков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1915 ст.
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно