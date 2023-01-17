Суконщиков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1871 ст.
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.
Дочь: Римма Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Парасковья Венедиктовна
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Парасковья Венедиктовна
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Дочь: Наталия Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Парасковья Венедиктовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
генерал русской армии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суконщикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Александра
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно