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Суконщиков Александр Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.09.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1871 ст.

Отец: Суконщиков Василий Александрович

Мать: Суконщикова Мария Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Жена: Суконщикова Парасковья Венедиктовна

Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.

Дочь: Римма Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Парасковья Венедиктовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Парасковья Венедиктовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.

Дочь: Наталия Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Парасковья Венедиктовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
генерал русской армии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Александра

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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