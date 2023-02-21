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Суконщиков Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1809 ст.

Дата смерти

1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1809 ст.

Отец: Суконщиков Николай Иванович

Мать: Суконщикова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1834 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Сын: Суконщиков Павел Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Суконщиков Константин Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Суконщиков Василий Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Павла Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.

Сын: Суконщиков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Евгения Ивановна

Смерть
1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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