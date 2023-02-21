Суконщиков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1809 ст.
Дата смерти1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1809 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1834 ст.
Сын: Суконщиков Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Сын: Суконщиков Павел Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Суконщиков Константин Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Сын: Суконщиков Василий Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Павла Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.
Сын: Суконщиков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856 ст.