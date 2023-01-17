Суконщикова Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смерти01.03.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.
Сын: Суконщиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Сын: Суконщиков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Хераскова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Сын: Суконщиков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1916 ст.
Причина смерти: воспаление легких | В метрике о смерти возраст 74 года, по ИВ 67