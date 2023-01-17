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Суконщикова Мария Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

01.03.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.

Сын: Суконщиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Сын: Суконщиков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Хераскова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Сын: Суконщиков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
01.03.1916 ст.
Причина смерти: воспаление легких | В метрике о смерти возраст 74 года, по ИВ 67
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