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Суконщикова Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

03.11.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1834 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.

Сын: Суконщиков Павел Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Суконщиков Константин Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Суконщиков Василий Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Павла Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.

Сын: Суконщиков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Александр Николаевич

Смерть
03.11.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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