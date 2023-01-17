Суконщикова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти03.11.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1833 ст.
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1834 ст.
Сын: Суконщиков Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1836 ст.
Сын: Суконщиков Павел Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Суконщиков Константин Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Сын: Суконщиков Василий Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Павла Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1855 ст.
Сын: Суконщиков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1888 ст.