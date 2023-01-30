Суконщиков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения02.11.1855 ст.
Дата смерти11.11.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1855 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.1855 ст.
Метрические книги церквей г. Вологды за 1855 год. Фонд № 496. Оп.8. Д. 254 Даты документов: 1855-1855 Кол-во листов: 1130 650об.(676) Метрическая книга Николаевской Сенноплощадской церкви города Вол... Показать все