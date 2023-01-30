Суконщиков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщиков Михаил Александрович

Суконщиков Михаил Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.11.1855 ст.

Дата смерти

11.11.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1855 ст.

Отец: Суконщиков Александр Николаевич

Мать: Суконщикова Евгения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
11.11.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1855 год. Фонд № 496. Оп.8. Д. 254 Даты документов: 1855-1855 Кол-во листов: 1130 650об.(676) Метрическая книга Николаевской Сенноплощадской церкви города Вол... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.