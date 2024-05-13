Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна 14.11.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Место рождения

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

14.11.1909

Дата смерти

06.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909

Отец: Семенов Павел Семенович

Мать: Павлова Мария Павловна

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Кругляшов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кругляшов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Работа или профессия
09.01.1933
Нива-ГЭССТРОЙ г Кандалакша
Работа или профессия
10.02.1934
ИртышГосстрой
Рождение ребёнка
03.11.1937

Дочь: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

п.Нива-2 Кандалакшского р-на
Бракосочетание
1938

Муж: Кругляшов Петр Иванович

Кандалакша
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кругляшов Борис Петрович

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

Кандалакша
Рождение ребёнка
21.05.1941

Сын: Кругляшов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1949

Дочь: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович

Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
06.04.1982
Кандалакша
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Кандалакша

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