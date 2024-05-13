Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Место рожденияд.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения14.11.1909
Дата смерти06.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909
Отец: Семенов Павел Семенович
Мать: Павлова Мария Павловна
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Кругляшов Николай Петрович
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кругляшов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Работа или профессия
09.01.1933
Нива-ГЭССТРОЙ г Кандалакша
Работа или профессия
10.02.1934
ИртышГосстрой
Рождение ребёнка
03.11.1937
Дочь: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
п.Нива-2 Кандалакшского р-на
Бракосочетание
1938
Кандалакша
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
Кандалакша
Рождение ребёнка
21.05.1941
Сын: Кругляшов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
02.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1949
Дочь: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Кругляшов Петр Иванович
Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
06.04.1982
Кандалакша
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Кандалакша