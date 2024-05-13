Кругляшов Анатолий Петрович
Место рожденияКандалакша Мурманской обл.
Дата рождения21.05.1941
Дата смерти19.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941
Кандалакша Мурманской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
18.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
01.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.05.1994
д.Разбуй Шекснинского р-на Вологодской обл.