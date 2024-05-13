Кругляшов Анатолий Петрович 21.05.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругляшов Анатолий Петрович

Место рождения

Кандалакша Мурманской обл.

Дата рождения

21.05.1941

Дата смерти

19.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941

Отец: Кругляшов Петр Иванович

Мать: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша Мурманской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
18.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
01.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.05.1994
д.Разбуй Шекснинского р-на Вологодской обл.

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