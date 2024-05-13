Кругляшов Петр Иванович
Место рожденияд.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения12.07.1909
Дата смерти03.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Кругляшов Николай Петрович
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кругляшов Александр Петрович
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Работа или профессия
26.03.1932
Нива-ГЭССТРОЙ г Кандалакша
Рождение ребёнка
03.11.1937
Дочь: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
п.Нива-2 Кандалакшского р-на
Бракосочетание
1938
Кандалакша
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Кандалакша
Рождение ребёнка
21.05.1941
Сын: Кругляшов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Кандалакша Мурманской обл.
Работа или профессия
23.06.1941
мобилизация в РККА
Рождение ребёнка
02.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1949
Дочь: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
03.05.1979
Кандалакша
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Кандалакша