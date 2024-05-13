Кругляшов Петр Иванович 12.07.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругляшов Петр Иванович

Место рождения

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

12.07.1909

Дата смерти

03.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1909

Отец: Кругляшов Иван Яковлевич

Мать: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Кругляшов Николай Петрович

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кругляшов Александр Петрович

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Работа или профессия
26.03.1932
Нива-ГЭССТРОЙ г Кандалакша
Рождение ребёнка
03.11.1937

Дочь: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

п.Нива-2 Кандалакшского р-на
Бракосочетание
1938

Жена: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кругляшов Борис Петрович

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша
Рождение ребёнка
21.05.1941

Сын: Кругляшов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша Мурманской обл.
Работа или профессия
23.06.1941
мобилизация в РККА
Рождение ребёнка
02.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
03.08.1949

Дочь: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
03.05.1979
Кандалакша
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Кандалакша

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