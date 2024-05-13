Кругляшова Афанасья Афанасьевна
Место рожденияд.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения1870
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
21.08.1899
Дочь: Виноградова (Кругляшова) Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
29.03.1905
Сын: Кругляшов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.07.1909
Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
1962
Кандалакша