Кругляшова Афанасья Афанасьевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругляшова Афанасья Афанасьевна

Место рождения

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

1870

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругляшов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
21.08.1899

Дочь: Виноградова (Кругляшова) Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
29.03.1905

Сын: Кругляшов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Кругляшов Петр Иванович

Отец ребёнка: Кругляшов Иван Яковлевич

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
1962
Кандалакша

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