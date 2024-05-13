Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна 14.11.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна

Место рождения

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

14.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1896

Отец: Кругляшов Иван Яковлевич

Мать: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
д.Панькино Чебсарский р-н Вологодская обл.

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