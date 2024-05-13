Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна
Место рожденияд.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения14.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1896
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
д.Панькино Чебсарский р-н Вологодская обл.