Кругляшов Иван Яковлевич
Место рожденияд.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения1871
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1871
Отец: Кругляшов Яков
Мать: Кругляшов ?
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Построил клуб «ХХ лет Октября» и музшкола в г.Кандалакша
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
21.08.1899
Дочь: Виноградова (Кругляшова) Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
29.03.1905
Сын: Кругляшов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.07.1909
Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
1946
Вологда, Россия
Похороны
Неизвестно
Вологда, Россия