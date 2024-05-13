Кругляшов Иван Яковлевич 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругляшов Иван Яковлевич

Место рождения

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

1871

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кругляшов Яков

Мать: Кругляшов ?

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Построил клуб «ХХ лет Октября» и музшкола в г.Кандалакша
Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: Сахарова (Кругляшова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
21.08.1899

Дочь: Виноградова (Кругляшова) Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
29.03.1905

Сын: Кругляшов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
12.07.1909

Сын: Кругляшов Петр Иванович

Мать ребёнка: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
1946
Вологда, Россия
Похороны
Неизвестно
Вологда, Россия

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