Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна
Место рожденияд.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения25.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалачева (Скородумова) Желдора Васильевна
Отец ребёнка: Скородумов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1930
Дочь: Смирнова (Скородумова) Венера Васильевна
Отец ребёнка: Скородумов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно