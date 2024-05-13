Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна 25.11.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна

Место рождения

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

25.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902

Отец: Кругляшов Иван Яковлевич

Мать: Кругляшова Афанасья Афанасьевна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалачева (Скородумова) Желдора Васильевна

Отец ребёнка: Скородумов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скородумов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1930

Дочь: Смирнова (Скородумова) Венера Васильевна

Отец ребёнка: Скородумов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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