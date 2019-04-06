Шалачева (Скородумова) Желдора Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалачева (Скородумова) Желдора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.04.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скородумов Василий Васильевич

Мать: Скородумова (Кругляшов) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.04.2019
Череповец, Россия

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