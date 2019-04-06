Шалачева (Скородумова) Желдора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.04.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.04.2019
Череповец, Россия