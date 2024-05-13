Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна
Место рожденияКандалакша Мурманской обл.
Дата рождения03.08.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949
Кандалакша Мурманской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенчук Валерий Михайлович
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
13.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенчук Валерий Михайлович
Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
Неизвестно
Кандалакша, Мурманская область, Россия