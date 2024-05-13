Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна 03.08.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна

Место рождения

Кандалакша Мурманской обл.

Дата рождения

03.08.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949

Отец: Кругляшов Петр Иванович

Мать: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Кандалакша Мурманской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенчук Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенчук Валерий Михайлович

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
13.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенчук Валерий Михайлович

Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
Неизвестно
Кандалакша, Мурманская область, Россия

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