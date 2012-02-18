Косенчук Валерий Михайлович
Место рожденияКандалакша Мурманской обл.
Дата рождения11.01.1952
Дата смерти18.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Кандалакша Мурманской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Рождение ребёнка
12.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна
Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
13.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна
Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
18.02.2012
Кандалакша
Причина смерти: Несчастный случай