Косенчук Валерий Михайлович 11.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косенчук Валерий Михайлович

Место рождения

Кандалакша Мурманской обл.

Дата рождения

11.01.1952

Дата смерти

18.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандалакша Мурманской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Рождение ребёнка
12.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна

Кандалакша Мурманской обл.
Рождение ребёнка
13.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенчук (Кругляшова) Галина Петровна

Кандалакша Мурманской обл.
Смерть
18.02.2012
Кандалакша
Причина смерти: Несчастный случай

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