Кругляшов Николай Петрович 12.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКругляшов Николай Петрович

Кругляшов Николай Петрович

Место рождения

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

12.12.1929

Дата смерти

29.03.1993

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929

Отец: Кругляшов Петр Иванович

Мать: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
капитан дальнего плавания
Смерть
29.03.1993
Мурманск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.