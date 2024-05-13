Кругляшов Николай Петрович
Место рожденияд.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения12.12.1929
Дата смерти29.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
капитан дальнего плавания
Смерть
29.03.1993
Мурманск