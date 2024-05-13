Павлова Мария Павловна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Мария Павловна

Павлова Мария Павловна

Место рождения

д.Васильево Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

1882

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Васильево Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Семенов Павел Семенович

Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Павлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1917

Дочь: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Павлов Александр Павлович

Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович

Смерть
1970
Выжгород Киевской обл.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.