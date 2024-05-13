Павлова Мария Павловна
Место рожденияд.Васильево Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения1882
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Васильево Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
28.08.1914
Сын: Павлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1917
Дочь: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Рождение ребёнка
15.06.1918
Сын: Павлов Александр Павлович
Отец ребёнка: Семенов Павел Семенович
Смерть
1970
Выжгород Киевской обл.