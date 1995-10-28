Павлов Александр Павлович 15.06.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1918

Дата смерти

28.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918

Отец: Семенов Павел Семенович

Мать: Павлова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Горяинова) Любовь Макаровна

Рождение ребёнка
25.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова (Горяинова) Любовь Макаровна

Смерть
28.10.1995
Донецк

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