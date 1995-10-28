Павлов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1918
Дата смерти28.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1918
Отец: Семенов Павел Семенович
Мать: Павлова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова (Горяинова) Любовь Макаровна
Смерть
28.10.1995
Донецк