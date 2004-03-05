Павлова (Горяинова) Любовь Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1922
Дата смерти05.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович
Смерть
05.03.2004