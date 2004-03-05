Павлова (Горяинова) Любовь Макаровна 18.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова (Горяинова) Любовь Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1922

Дата смерти

05.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
25.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович

Смерть
05.03.2004

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