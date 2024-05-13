Семенов Павел Семенович
Место рожденияд.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения01.11.1883
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1883
Отец: Кириллов Семен
Мать: Анна Николаева
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Павлова Мария Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна
Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
28.08.1914
Сын: Павлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1917
Дочь: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна
Рождение ребёнка
15.06.1918
Сын: Павлов Александр Павлович
Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна
Смерть
1952
Гирвас Карелия
Причина смерти: инсульт