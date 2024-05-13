Семенов Павел Семенович 01.11.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Павел Семенович

Место рождения

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

01.11.1883

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1883

Отец: Кириллов Семен

Мать: Анна Николаева

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Павлова Мария Павловна

Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Кругляшов (Павлова) Апполинария Павловна

Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Павлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Рождение ребёнка
19.06.1917

Дочь: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна

Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Павлов Александр Павлович

Мать ребёнка: Павлова Мария Павловна

Смерть
1952
Гирвас Карелия
Причина смерти: инсульт

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