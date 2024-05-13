Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна 19.06.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1917

Дата смерти

30.10.1984

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917

Отец: Семенов Павел Семенович

Мать: Павлова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рянжин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рянжин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рянжин Константин

Смерть
30.10.1984
Братск Иркутской обл.

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