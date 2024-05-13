Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1917
Дата смерти30.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917
Отец: Семенов Павел Семенович
Мать: Павлова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рянжин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рянжин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рянжин Константин
Смерть
30.10.1984
Братск Иркутской обл.