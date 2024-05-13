Рянжин Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРянжин Константин

Рянжин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рянжина (Семенова) Антонина Ивановна

Смерть
1973
Причина смерти: цирроз

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