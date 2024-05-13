Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Семен
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кириков Николай
Отец ребёнка: Кириллов Семен
Рождение ребёнка
01.11.1883
Отец ребёнка: Кириллов Семен
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно