Анна Николаева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Семен

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кириков Николай

Отец ребёнка: Кириллов Семен

Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Семенов Павел Семенович

Отец ребёнка: Кириллов Семен

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно

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