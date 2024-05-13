Кириллов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти12.10.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург Сенатор ??????
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кириков Николай
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
01.11.1883
Мать ребёнка: Анна Николаева
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
12.10.1896
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.