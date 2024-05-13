Кириллов Семен 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

12.10.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург Сенатор ??????
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кириков Николай

Мать ребёнка: Анна Николаева

Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Семенов Павел Семенович

Мать ребёнка: Анна Николаева

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
12.10.1896
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.

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