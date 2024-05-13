Павлов Иван Павлович 28.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Иван Павлович

Место рождения

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.

Дата рождения

28.08.1914

Дата смерти

28.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914

Отец: Семенов Павел Семенович

Мать: Павлова Мария Павловна

д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лида

Бракосочетание
1937

Жена: (Горина) Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Горина) Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Горина) Валентина Тимофеевна

Смерть
28.08.1975
Выжгород Киевской обл.

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