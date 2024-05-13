Павлов Иван Павлович
Место рожденияд.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Дата рождения28.08.1914
Дата смерти28.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914
Отец: Семенов Павел Семенович
Мать: Павлова Мария Павловна
д.Кусты Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лида
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
03.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горина) Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горина) Валентина Тимофеевна
Смерть
28.08.1975
Выжгород Киевской обл.