(Синицына) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Синицин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина (Лебедева) Юлия
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова (Лебедева) Вера
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) София
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Любовь
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Борис
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
03.09.1920
Дочь: (Лебедева) Надежда
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
20.10.1925
Сын: Лебедев Евгений
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лебедев Владимир
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лебедев Юрий
Отец ребёнка: Лебедев Василий
Смерть
1985