(Синицына) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синицына) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Синицин Василий

Мать: Синицына (Боровкова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина (Лебедева) Юлия

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова (Лебедева) Вера

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) София

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Любовь

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Борис

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
03.09.1920

Дочь: (Лебедева) Надежда

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1925

Сын: Лебедев Евгений

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лебедев Владимир

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лебедев Юрий

Отец ребёнка: Лебедев Василий

Смерть
1985

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