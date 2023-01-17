Бурова (Лебедева) Вера
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Василий
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
10.05.1947
Дочь: Козлова Надежда
Отец ребёнка: Буров Федор
Рождение ребёнка
29.01.1953
Сын: Буров Василий
Отец ребёнка: Буров Федор
Рождение ребёнка
1957
Сын: Буров Борис
Отец ребёнка: Буров Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Николай
Отец ребёнка: Буров Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно