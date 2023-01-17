Бурова (Лебедева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Лебедева) Вера

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Василий

Мать: Ольга

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1947

Дочь: Козлова Надежда

Отец ребёнка: Буров Федор

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1953

Сын: Буров Василий

Отец ребёнка: Буров Федор

Рождение ребёнка
1957

Сын: Буров Борис

Отец ребёнка: Буров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Николай

Отец ребёнка: Буров Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Федор

Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
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