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(Лебедева) София
(Лебедева) София
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лебедев Василий
1895 г.р.
Мать
(Синицына) Ольга
1898 г.р.
Муж
?
Дети
Леонид
Ольга
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лебедев Василий
Мать:
Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Леонид
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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