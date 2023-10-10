Лебедев Василий
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Лебедев Константин
Мать: Лебедева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1920
Рождение ребёнка
20.10.1925
Сын: Лебедев Евгений
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лебедев Владимир
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лебедев Юрий
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Юлия
Мать ребёнка: Ольга
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Борис
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Вера
Мать ребёнка: Ольга
Смерть
1937