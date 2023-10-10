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Лебедев Василий

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Лебедев Константин

Мать: Лебедева Анна Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1920

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Ольга

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1925

Сын: Лебедев Евгений

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лебедев Владимир

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лебедев Юрий

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдина Юлия

Мать ребёнка: Ольга

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Борис

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Вера

Мать ребёнка: Ольга

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Ольга

Смерть
1937
Коломна, Коломенский, Московская область
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