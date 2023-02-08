(Лебедева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Василий

Мать: (Синицына) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Константин

Работа или профессия
Неизвестно
Работала фармацевтом
Рождение ребёнка
1945

Сын: Гаврилов Александр

Отец ребёнка: Гаврилов Константин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

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