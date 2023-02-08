(Лебедева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Василий
Мать: (Синицына) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Константин
Работа или профессия
Неизвестно
Работала фармацевтом
Рождение ребёнка
1945
Сын: Гаврилов Александр
Отец ребёнка: Гаврилов Константин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно