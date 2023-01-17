Синицына (Боровкова) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Боровков Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1896
Муж: Синицин Василий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Синицин Василий
Рождение ребёнка
17.11.1901
Сын: Синицин Николай
Отец ребёнка: Синицин Василий
Рождение ребёнка
16.10.1903
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Синицин Василий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Синицин Василий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Синицин Федор
Отец ребёнка: Синицин Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно