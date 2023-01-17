Синицына (Боровкова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Боровкова) Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Боровков Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1896

Муж: Синицин Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Синицин Василий

Рождение ребёнка
17.11.1901

Сын: Синицин Николай

Отец ребёнка: Синицин Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1903

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Синицин Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Синицин Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Синицин Федор

Отец ребёнка: Синицин Василий

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
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