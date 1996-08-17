Лебедев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1925
Дата смерти17.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925
Отец: Лебедев Василий
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Лебедев Алексей
Мать ребёнка: Лебедева Юлия
Рождение ребёнка
26.09.1963
Дочь: Лебедева Людмила
Мать ребёнка: Лебедева Юлия
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Юлия
Смерть
17.08.1996