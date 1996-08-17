Лебедев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1925

Дата смерти

17.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1925

Отец: Лебедев Василий

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Лебедев Алексей

Мать ребёнка: Лебедева Юлия

Рождение ребёнка
26.09.1963

Дочь: Лебедева Людмила

Мать ребёнка: Лебедева Юлия

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Юлия

Смерть
17.08.1996
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