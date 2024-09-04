Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Дата рождения12.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1876 ст.
Отец: Никита Панфилов
Мать: Марфа Игнатова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.
Сын: Асташкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.
Дочь: (Асташкина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Сын: Асташкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович
Ф. 93 оп.2 д. 532 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Сын: Асташкин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович
ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.2 д. 541 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.
Сын: Асташкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1916 ст.
Сын: Асташкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно