Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка

Дата рождения

12.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1876 ст.

Отец: Никита Панфилов

Мать: Марфа Игнатова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Асташкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.

Сын: Асташкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.

Дочь: (Асташкина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Сын: Асташкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович

Ф. 93 оп.2 д. 532 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.

Сын: Асташкин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович

ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.2 д. 541 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.

Сын: Асташкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1916 ст.

Сын: Асташкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Асташкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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