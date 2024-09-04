Никита Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панфил Иванов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Игнатова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
12.01.1876 ст.
Дочь: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Мать ребёнка: Марфа Игнатова
Смерть
Неизвестно