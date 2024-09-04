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Никита Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфил Иванов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Игнатова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
12.01.1876 ст.

Дочь: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Мать ребёнка: Марфа Игнатова

Смерть
Неизвестно

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