Асташкин Алексей Григорьевич
Место рожденияг. Омск
Дата рождения25.02.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1914 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Электросварщик
Крещение
25.02.1914 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №11, дело №69, стр. 35 | «Метрические книги актовых записей церквей г. Омска: Свято-Троицкой церкви на ж.-д. ст. Омск Свято-Николаевской церкви Атаманского хутора» |... Показать все
Смерть
Неизвестно