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Асташкин Алексей Григорьевич

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

25.02.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1914 ст.

Отец: Асташкин Григорий Иванович

Мать: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Электросварщик
Крещение
25.02.1914 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №11, дело №69, стр. 35 | «Метрические книги актовых записей церквей г. Омска: Свято-Троицкой церкви на ж.-д. ст. Омск Свято-Николаевской церкви Атаманского хутора» |... Показать все
Смерть
Неизвестно

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