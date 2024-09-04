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Асташкин Андрей Григорьевич

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка

Дата рождения

01.10.1907 ст.

Дата смерти

27.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907 ст.

Отец: Асташкин Григорий Иванович

Мать: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.2 д. 541 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий в ремонтных мастерских Депо Омск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1927

Жена: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
31.10.1931

Сын: Асташкин Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.07.1934

Сын: Асташкин Лев Андреевич

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
16.10.1936

Дочь: Юрьева (Асташкина) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.03.1939

Дочь: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
08.10.1941

Дочь: Грюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
16.07.1945

Сын: Асташкин Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Смерть
27.02.1947
Причина смерти: Рак желудка
Рождение ребёнка
12.09.1947

Дочь: (Асташкина) Галина Андреевна

Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

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