Асташкин Андрей Григорьевич
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Дата рождения01.10.1907 ст.
Дата смерти27.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907 ст.
ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.2 д. 541 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий в ремонтных мастерских Депо Омск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1927
Рождение ребёнка
31.10.1931
Сын: Асташкин Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.07.1934
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.10.1936
Дочь: Юрьева (Асташкина) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.03.1939
Дочь: Алгазина (Асташкина) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
08.10.1941
Дочь: Грюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.07.1945
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна
Смерть
27.02.1947
Причина смерти: Рак желудка
Рождение ребёнка
12.09.1947
Дочь: (Асташкина) Галина Андреевна
Мать ребёнка: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна