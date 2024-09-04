Асташкин Василий Григорьевич
Место рожденияг. Омск
Дата рождения03.03.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1916 ст.
Крещение
06.03.1916 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №11, дело №106, стр. 43 | «Метрическая книга актовых записей Свято-Троицкой церкви на ж-д ст. Омск», 1916 | Март 3/6 | Имя Василий | Родители: Тобольской губ. Тюкали... Показать все
Смерть
Неизвестно