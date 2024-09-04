Асташкин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсташкин Василий Григорьевич

Асташкин Василий Григорьевич

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

03.03.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1916 ст.

Отец: Асташкин Григорий Иванович

Мать: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Крещение
06.03.1916 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №11, дело №106, стр. 43 | «Метрическая книга актовых записей Свято-Троицкой церкви на ж-д ст. Омск», 1916 | Март 3/6 | Имя Василий | Родители: Тобольской губ. Тюкали... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.