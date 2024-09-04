Асташкин Николай Григорьевич
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Дата рождения09.11.1894 ст.
Дата смерти05.01.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1894 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1904 ст.
Причина смерти: Скарлотина | Ф. 93 оп.2 д. 525 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочет... Показать все