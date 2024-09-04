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Асташкин Григорий Иванович

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка

Дата рождения

22.01.1875 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1875 ст.

Отец: Остафьев Иван Климонтов

Мать: Христина Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.01.1875 ст.
ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.1 д. 1978 | Метрическая книга прихода Николаевской ц. с. Закурицкое, Орловка (Орловка на Дону) и Николаевской ц. с. Никольское, Рыхотка Епифанского у. Тульской губернии, Р; прошение... Показать все
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Жена: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.

Сын: Асташкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.

Дочь: (Асташкина) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Сын: Асташкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Ф. 93 оп.2 д. 532 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.

Сын: Асташкин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.2 д. 541 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.

Сын: Асташкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Рождение ребёнка
03.03.1916 ст.

Сын: Асташкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Смерть
1921

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