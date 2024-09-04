Асташкин Григорий Иванович
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Дата рождения22.01.1875 ст.
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1875 ст.
Отец: Остафьев Иван Климонтов
Мать: Христина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.01.1875 ст.
ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.1 д. 1978 | Метрическая книга прихода Николаевской ц. с. Закурицкое, Орловка (Орловка на Дону) и Николаевской ц. с. Никольское, Рыхотка Епифанского у. Тульской губернии, Р; прошение... Показать все
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1894 ст.
Сын: Асташкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Рождение ребёнка
29.07.1901 ст.
Дочь: (Асташкина) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Сын: Асташкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Ф. 93 оп.2 д. 532 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Сын: Асташкин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
ГУ ГАТО | Ф. 93 оп.2 д. 541 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1914 ст.
Сын: Асташкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Рождение ребёнка
03.03.1916 ст.
Сын: Асташкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна
Смерть
1921