Асташкин Михаил Григорьевич
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Дата рождения04.11.1905 ст.
Дата смерти28.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905 ст.
Ф. 93 оп.2 д. 532 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год... Показать все
Смерть
28.01.1911
Причина смерти: от испуга
Похороны
30.01.1911 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №979, стр. 309 | Метрические книги актовых записей церквей Тюкалинский уезд г. Тюкалинск Свято-Троицкая церковь с. Нагибинское Богородице-Покровская церковь... Показать все