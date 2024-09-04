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Асташкин Михаил Григорьевич

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка

Дата рождения

04.11.1905 ст.

Дата смерти

28.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905 ст.

Отец: Асташкин Григорий Иванович

Мать: Асташкина (Панфилова) Татьяна Никитовна

Ф. 93 оп.2 д. 532 | Метрическая книга данная из Тульской Духовной Консистории в Николаевскую церковь села Рыхотского Епифанского уезда для записей родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год... Показать все
Смерть
28.01.1911
Причина смерти: от испуга
Похороны
30.01.1911 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №979, стр. 309 | Метрические книги актовых записей церквей Тюкалинский уезд г. Тюкалинск Свято-Троицкая церковь с. Нагибинское Богородице-Покровская церковь... Показать все

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