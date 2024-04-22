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Гайкин Павел Наумович

Место рождения

Гайки

Дата рождения

С 1887 по 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1887 по 1888

Отец: Гайкин Наум Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Жена: Гайкина Ульяна Софроновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика брака, по ней поженились 31.01.1914, первый брак у обоих, ему 26 лет, ей 18, поручители по жениху: крестьянин дер. Благовещенки Макарий Захаревич и дер. Саратовки Иоанн Романов Кульченко,... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.

Сын: Гайкин Павел Павлович

Мать ребёнка: Гайкина Ульяна Софроновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 6.11.1914, восприемники пос. Чеховского крестьянин Архип Сафронович Болдышев и дер. Благовещенки девица Лукия Лаврентьевна Василевская (Гликерия? Лукерья?)
Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Гайкина София Павловна

Мать ребёнка: Гайкина Ульяна Софроновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Близняшка Веры. Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Архипп Сафронович Болдышев и Гликерия Лаврентьевна Кейзер (Василевская).
Рождение ребёнка
17.08.1918 ст.

Дочь: Борисенко Вера Павловна

Мать ребёнка: Гайкина Ульяна Софроновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Данил Сафронович Болдышев и Марфа Сергеевна Гайкина (жена Никифора Наумовича Гайкина). У нее была сестра-близняшка Соня, умерла во младен... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гайкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Гайкина Ульяна Софроновна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гайкин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Гайкина Ульяна Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайкин Петр Павлович

Мать ребёнка: Гайкина Ульяна Софроновна

Смерть
Неизвестно
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