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Гайкин Наум Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853 ст.

Дата смерти

19.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.

Отец: Гайкин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Гайкин Яков Наумович

Мать ребёнка: не указана

Вычислено по метрике смерти
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Василевская Пелагея Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Вычислено по документу о переселении
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Гайкин Никифор Наумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Гайкин Павел Наумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Дочь: Пашко Евфимия/Хима Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаревич Иулиания (Ульяна) Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есепенко Анастасия Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.12.1910 ст.
Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Метрическая запись о смерти есть, умер от водянки в возрасте 57 лет. Похоронен на приходском кладбище в Кейзесе.
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