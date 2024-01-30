Гайкин Наум Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853 ст.
Дата смерти19.12.1910 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.
Отец: Гайкин Прокопий
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Гайкин Яков Наумович
Вычислено по метрике смерти
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Василевская Пелагея Наумовна
Вычислено по документу о переселении
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Дочь: Пашко Евфимия/Хима Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаревич Иулиания (Ульяна) Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есепенко Анастасия Наумовна
Смерть
19.12.1910 ст.
Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Метрическая запись о смерти есть, умер от водянки в возрасте 57 лет. Похоронен на приходском кладбище в Кейзесе.