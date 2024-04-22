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Гайкин Никифор Наумович

Место рождения

Гайки

Дата рождения

С 1881 по 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1881 по 1882

Отец: Гайкин Наум Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1906 ст.

Жена: Гайкина Агриппина Артамоновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 24 года, ей 19. Поручители по жениху: д. Благовещенки Павел Пашко и Макарий Игнатьев Захаревич, по невесте Лаврентий Семенович Василевский и Борис Ф... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.

Сын: Гайкин Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Гайкина Агриппина Артамоновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 8.02.1909 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Матрона Артамоновна Богданова.
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Гайкин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Гайкина Агриппина Артамоновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.12.1910 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Фекла Даниловна Пашко
Бракосочетание
25.07.1914 ст.

Жена: Гайкина Марфа Сергеевна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика брака, по ней она вдова из д. Каинсас, оба второй брак, ему 32, ей 31 год. Поручители по жениху крестьяне с. Кейзес Антон Федорович Поланский и Иван Федорович Мартынов, по невесте кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Дочь: Гайкина Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 3.05.1915, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
18.01.1917 ст.

Дочь: Гайкина Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 22.01.1917, восприемники Григорий Федорович Пашко и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
22.03.1919

Сын: Гайкин Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 25.03.1919, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гайкин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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