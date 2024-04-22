Гайкин Никифор Наумович
Место рождения
Дата рожденияС 1881 по 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1881 по 1882
Отец: Гайкин Наум Прокопьевич
Бракосочетание
22.05.1906 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 24 года, ей 19. Поручители по жениху: д. Благовещенки Павел Пашко и Макарий Игнатьев Захаревич, по невесте Лаврентий Семенович Василевский и Борис Ф... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Гайкина Агриппина Артамоновна
Есть метрика рождения, по ней крещен 8.02.1909 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Матрона Артамоновна Богданова.
Рождение ребёнка
26.12.1910
Сын: Гайкин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Гайкина Агриппина Артамоновна
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.12.1910 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Фекла Даниловна Пашко
Бракосочетание
25.07.1914 ст.
Жена: Гайкина Марфа Сергеевна
Есть метрика брака, по ней она вдова из д. Каинсас, оба второй брак, ему 32, ей 31 год. Поручители по жениху крестьяне с. Кейзес Антон Федорович Поланский и Иван Федорович Мартынов, по невесте кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Дочь: Гайкина Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна
Есть метрика рождения, по ней крещена 3.05.1915, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
18.01.1917 ст.
Дочь: Гайкина Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна
Есть метрика рождения, по ней крещена 22.01.1917, восприемники Григорий Федорович Пашко и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
22.03.1919
Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна
Есть метрика рождения, по ней крещен 25.03.1919, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гайкин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Гайкина Марфа Сергеевна
Смерть
Неизвестно