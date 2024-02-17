Гайкина (Киклевич) Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайкина (Киклевич) Марфа Сергеевна

Гайкина (Киклевич) Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1914 ст.

Муж: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика брака, по ней она вдова из д. Каинсас, оба второй брак, ему 32, ей 31 год. Поручители по жениху крестьяне с. Кейзес Антон Федорович Поланский и Иван Федорович Мартынов, по невесте кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Дочь: Гайкина Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 3.05.1915, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
18.01.1917 ст.

Дочь: Гайкина Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 22.01.1917, восприемники Григорий Федорович Пашко и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
22.03.1919

Сын: Гайкин Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 25.03.1919, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гайкин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close