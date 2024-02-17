Гайкина (Киклевич) Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
25.07.1914 ст.
Есть метрика брака, по ней она вдова из д. Каинсас, оба второй брак, ему 32, ей 31 год. Поручители по жениху крестьяне с. Кейзес Антон Федорович Поланский и Иван Федорович Мартынов, по невесте кресть... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Дочь: Гайкина Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещена 3.05.1915, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
18.01.1917 ст.
Дочь: Гайкина Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещена 22.01.1917, восприемники Григорий Федорович Пашко и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
22.03.1919
Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещен 25.03.1919, восприемники Павел Наумович Гайкин и Пелагея Наумовна Василевская.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гайкин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович
Смерть
Неизвестно