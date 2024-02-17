Гайкина (Богданова) Агриппина Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смерти27.05.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
22.05.1906 ст.
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 24 года, ей 19. Поручители по жениху: д. Благовещенки Павел Пашко и Макарий Игнатьев Захаревич, по невесте Лаврентий Семенович Василевский и Борис Ф... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещен 8.02.1909 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Матрона Артамоновна Богданова.
Рождение ребёнка
26.12.1910
Сын: Гайкин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.12.1910 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Фекла Даниловна Пашко
Смерть
27.05.1914 ст.
После родов сына Георгия