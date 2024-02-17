Гайкина (Богданова) Агриппина Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайкина (Богданова) Агриппина Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

27.05.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1881 по 1882 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1906 ст.

Муж: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика брака, по ней у обоих первый брак, ему 24 года, ей 19. Поручители по жениху: д. Благовещенки Павел Пашко и Макарий Игнатьев Захаревич, по невесте Лаврентий Семенович Василевский и Борис Ф... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.

Сын: Гайкин Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 8.02.1909 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Матрона Артамоновна Богданова.
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Гайкин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Гайкин Никифор Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 31.12.1910 восприемники: Лаврентий Семенович Василевский и Фекла Даниловна Пашко
Смерть
27.05.1914 ст.
Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
После родов сына Георгия
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