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Гайкин Яков Наумович

Место рождения

Гайки, Черствятская волость, Лепельский уезд

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

01.12.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1852 по 1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
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Рождение
Вычислено 1875

Отец: Гайкин Наум Прокопьевич

Мать: не указана

Гайки, Черствятская волость, Лепельский уезд
Вычислено по метрике смерти и документу о причислении переселенцев.
Смерть
01.12.1915 ст.
Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика смерти в возрасте 40 лет от тифозной горячки. Получается родился в 1875 г. Похоронен 3.12.1915 г.

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