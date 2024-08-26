Гайкин Яков Наумович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смерти01.12.1915 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: Гайкин Наум Прокопьевич
Мать: не указана
Вычислено по метрике смерти и документу о причислении переселенцев.
Смерть
01.12.1915 ст.
Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Есть метрика смерти в возрасте 40 лет от тифозной горячки. Получается родился в 1875 г. Похоронен 3.12.1915 г.