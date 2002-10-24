Борисенко (Гайкина) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения17.08.1918 ст.
Дата смерти24.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918 ст.
Отец: Гайкин Павел Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Данил Сафронович Болдышев и Марфа Сергеевна Гайкина (жена Никифора Наумовича Гайкина). У нее была сестра-близняшка Соня, умерла во младен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чёркина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2002