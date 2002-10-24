Борисенко (Гайкина) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Гайкина) Вера Павловна

Место рождения

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд

Дата рождения

17.08.1918 ст.

Дата смерти

24.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918 ст.

Отец: Гайкин Павел Наумович

Мать: Гайкина Ульяна Софроновна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Данил Сафронович Болдышев и Марфа Сергеевна Гайкина (жена Никифора Наумовича Гайкина). У нее была сестра-близняшка Соня, умерла во младен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чёркина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович

Ельничное, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович

Ельничное, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович

Ельничное, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Фёдорович

Ельничное, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Иван Фёдорович

Ельничное, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.10.2002
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