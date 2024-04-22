Гайкина (Болдышева) Ульяна Софроновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 19.12.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 19.12.1892 ст.
Есть метрика рождения, по ней крещена 20.12.1892 г, восприемники Григорий Семенов и Варвара Богданова.
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Есть метрика брака, по ней поженились 31.01.1914, первый брак у обоих, ему 26 лет, ей 18, поручители по жениху: крестьянин дер. Благовещенки Макарий Захаревич и дер. Саратовки Иоанн Романов Кульченко,... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещен 6.11.1914, восприемники пос. Чеховского крестьянин Архип Сафронович Болдышев и дер. Благовещенки девица Лукия Лаврентьевна Василевская (Гликерия? Лукерья?)
Рождение ребёнка
17.08.1918
Дочь: Гайкина София Павловна
Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович
Близняшка Веры. Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Архипп Сафронович Болдышев и Гликерия Лаврентьевна Кейзер (Василевская).
Рождение ребёнка
17.08.1918 ст.
Дочь: Борисенко Вера Павловна
Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Данил Сафронович Болдышев и Марфа Сергеевна Гайкина (жена Никифора Наумовича Гайкина). У нее была сестра-близняшка Соня, умерла во младен... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайкин Петр Павлович
Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович
Смерть
Неизвестно