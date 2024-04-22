Гайкина (Болдышева) Ульяна Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайкина (Болдышева) Ульяна Софроновна

Место рождения

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Вычислено 19.12.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 19.12.1892 ст.

Отец: Болдышев Софрон Филиппович

Мать: Болдышева Мария Корнилиевна (Корнеевна)

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 20.12.1892 г, восприемники Григорий Семенов и Варвара Богданова.
Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Муж: Гайкин Павел Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика брака, по ней поженились 31.01.1914, первый брак у обоих, ему 26 лет, ей 18, поручители по жениху: крестьянин дер. Благовещенки Макарий Захаревич и дер. Саратовки Иоанн Романов Кульченко,... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1914 ст.

Сын: Гайкин Павел Павлович

Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещен 6.11.1914, восприемники пос. Чеховского крестьянин Архип Сафронович Болдышев и дер. Благовещенки девица Лукия Лаврентьевна Василевская (Гликерия? Лукерья?)
Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Гайкина София Павловна

Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Близняшка Веры. Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Архипп Сафронович Болдышев и Гликерия Лаврентьевна Кейзер (Василевская).
Рождение ребёнка
17.08.1918 ст.

Дочь: Борисенко Вера Павловна

Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения, по ней крещена 26.08.1918, восприемники Данил Сафронович Болдышев и Марфа Сергеевна Гайкина (жена Никифора Наумовича Гайкина). У нее была сестра-близняшка Соня, умерла во младен... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гайкин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гайкин Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Гайкин Павел Наумович

Смерть
Неизвестно
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